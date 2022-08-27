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Iğdır'da 3 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

27.08.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da 3 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

Iğdır'da polis ekiplerince yakalanan 3 kişi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, kentte yaşanan 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda, kurumdan hırsızlık suçundan aranan E.A, otodan hırsızlık suçundan aranan İ.Ş. ve evden hırsızlık suçundan aranan B.Ü. yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır hırsızlık asayiş

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Sabah
05:20
Öğle
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İkindi
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Iğdır ECZANELER
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