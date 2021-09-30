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Iğdır'da 5 ülkeden 18 boksör Şampiyon Boks Gecesi'nde ringe çıkacak

30.09.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da 5 ülkeden 18 boksör Şampiyon Boks Gecesi'nde ringe çıkacak

Iğdır'da bu yıl altıncısı düzenlenecek Geleneksel Şampiyon Boks Gecesi'nde 5 ülkeden 18 sporcu karşılaşacak.

Kentte, her yıl eski milli boksör Savaş Kaya tarafından düzenlenen organizasyona, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Özbekistan'dan gelen 9 sporcu ile Türkiye'den 9 sporcu olmak üzere toplam 18 boksör katılacak.

Alagöz Holding'in sponsorluğundaki organizasyon, 3 Ekim Pazar günü il merkezindeki Vali Yolu Caddesi'nde kurulacak ringde gerçekleştirilecek.

Savaş Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri organizasyonda dünyanın farklı yerlerinden şampiyonların ringe çıktığını söyledi.

Amaçlarının gençleri boksa kazandırmak ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu belirten Kaya, "Çocuklarımızı, gençlerimizi spora hazırlamak için böyle geceler tertipliyoruz. Programa Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Özbekistan'dan gelen başarılı sporcular, Trabzon, Erzurum ve Iğdır'dan şampiyon sporcularımızla karşılaşacak." diye konuştu.

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