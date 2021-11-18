Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da kargo minibüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan Aysel Akdeniz, mola için hastanenin bahçesine çıktı. Bu sırada hastaneye gelen bir kargo minibüsü geri manevra sırasında Akdeniz'e çaptı.

Aracın altında kalan Akdeniz, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Temizlik işçisi olarak görev yaptığı belirtilen Akdeniz'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

