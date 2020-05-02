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Iğdır’da ilk kez Lavanta bitkisi dikildi

IĞDIR HABERLERİ  | 02.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilk kez Iğdır’a Lavanta bitkisi dikildi.Iğdır’da ilk kez Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsisi yapılan ve Isparta Gölhisar Orman Fidanlığından 8 bin adet, 0 ila 1 yaşında Lavanta bitkisi getirildi.

Iğdır’da ilk kez Lavanta bitkisi dikildi

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilk kez Iğdır’a Lavanta bitkisi dikildi.
Iğdır’da ilk kez Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsisi yapılan ve Isparta Gölhisar Orman Fidanlığından 8 bin adet, 0 ila 1 yaşında Lavanta bitkisi getirildi. Lavanta fidanlarının çalışma alanları içinde kalan Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Toprak Muhafaza Sahalarına ve Bal Ormanlarına dikimi gerçekleştirildi. Bu yıl ilk kez Iğdır’da denenen Lavanta bitkisi, çiçek açması sebebiyle özellikle arıcılıkta ve odun dışı ürünlerde de değerlendirilmekte. Lavanta bitkisinden elde edilen lavanta yağının birçok böcek ve haşereye karşı kovucu etkisi bulunmakta.
Lavanta dikiminde başarı elde edilmesi halinde dikimlerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği açıklandı.

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