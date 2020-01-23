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Iğdır’da kaçak gözlük operasyonu

IĞDIR HABERLERİ  | 23.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen çeşitli markalardan güneş gözlüğü ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak eşya bulundurma şüphesiyle iki tırı durdurdu.

Iğdır’da kaçak gözlük operasyonu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen çeşitli markalardan güneş gözlüğü ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak eşya bulundurma şüphesiyle iki tırı durdurdu. İki tırda yapılan aramada; farklı eşyaların arasına yerleştirilmiş vaziyette, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 371 adet koli içerisinde, gümrüklenmiş değeri 11 milyon 128 bin 326 TL olan, çeşitli markalarda 183 bin 300 adet güneş gözlüğü ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli şahıslar yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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