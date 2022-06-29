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Iğdır'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

29.06.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda, sanal ortamda bahis oynanmasıyla ilgili 11 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 7 zanlı, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

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