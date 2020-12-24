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Iğdır'ın dağ köylerinde kış zorlu geçiyor

IĞDIR HABERLERİ  | 24.12.2020 13:43 | Son Güncelleme

Iğdır'ın dağ köylerinde kış zorlu geçiyor

Iğdır'da kar yağışı, yüksek kesimli dağ köylerindeki vatandaşların yaşam şartlarını zorlaştırıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı köyler beyaza büründü.

Damlarda ve bahçelerde biriken karları temizleyen köylülerin karla kaplı yollardaki yolculukları da zorlu geçiyor. Köy yollarında taşımacılık yapan minibüs sürücüleri araçlarına zincir takarak ilerleyebiliyor.

Köy çocukları da kar yağışını eğlenceye dönüştürerek kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

Gürpınar köylülerinden minibüs sürücüsü Orhan Şentürk, ekiplerin sık sık köy yolunda karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirterek, "Kış gelince bizim için hayat şartları zor oluyor. Yolcularımızı güvenli bir şekilde şehre taşımak için şimdi zincirimizi taktık. İl Özel İdaresi ekipleri sık sık yaptığı çalışmalarla yolumuzu açık tutuyor." diye konuştu.

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