Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Belediye önündeki Atatürk Büstü'ne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Kafkas Halk Dansları gösterileri yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, programda yaptığı konuşmada, Ermeni çetelerinin bölgede gerçekleştirdiği katliamları anlattı.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarması ve Iğdır'ın kurtuluşunun yıl dönümü olması nedeniyle çifte bayram yaşandıklarını ifade eden Öcal, şunları belirtti:

"100 yıldır ülkemizi güneşiyle ilk selamlayan Iğdır'da, Türk bayrağı göndere çekilmiş, bir daha inmemiştir. İlelebet de inmeyecektir. Iğdır'ın ve Türk halkının çaresiz günlerinde ülkemize bir güneş gibi doğan, bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'i, vatanı uğruna Iğdır'da ilk şehit düşen askerlerden Mehmet Çavuş'u ve onun silah arkadaşları olan sayısız kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde minnetle eğiliyorum."