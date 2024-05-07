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Iğdır’ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

İHA İHA
07.05.2024 13:46
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Iğdır’da etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde dolu şeklinde etkili oldu.

Iğdır’da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugün de devam etti. Sabah saatlerinde havanın güneşli olmasına aldanan vatandaşlar kısa kol elbiseler ile çarşıya çıktı. Öğle saatlerinde etkili olan yağış sonrası vatandaşlar kışlıkları dolaplara kaldırdıklarına pişman oldular. Çarşı merkezinde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde ise dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 8 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:09
Sabah
04:49
Öğle
12:05
İkindi
15:57
Akşam
19:12
Yatsı
20:45
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER
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