Iğdır’ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

Iğdır’da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugün de devam etti. Sabah saatlerinde havanın güneşli olmasına aldanan vatandaşlar kısa kol elbiseler ile çarşıya çıktı. Öğle saatlerinde etkili olan yağış sonrası vatandaşlar kışlıkları dolaplara kaldırdıklarına pişman oldular. Çarşı merkezinde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde ise dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.





