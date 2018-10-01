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Igor Akinfeev, Rusya Milli Takımı'nı bıraktı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 01.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

Rusya Milli Takımı’nın ve CSKA Moskova’nın kalecisi Igor Akinfeev, 32 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı.

Igor Akinfeev, Rusya Milli Takımı'nı bıraktı

CSKA Moskova’nın resmi internet sitesinden açıklama yapan Akinfeev, “Her hikayenin bir başlangıcı ve sonu vardır. Bu da benim milli takımdaki hikayemin sonu. Rus Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na gitmek benim için bir onurdu. Açıkçası oralarda kendimi görmeyi hayal bile edemiyordum ama oldu ve kariyerimin zirvesine ulaştım. Evet, Dünya Kupası'nı kazanamadık ama arkadaşlarımızla elimizden geleni yaptık. Yarı finale çıkamadık ama çeyrek finale bile çıkmak bizim için büyük başarıydı. Milli takımda 15 yıl çok fazla bir zaman. Her yıl maksimum yükler her iki cephede mücadele etmeyi zorlaştırıyor. Geçmişte gördüğüm ağır yükleri hafifletmek için daha yeni bir zamana ihtiyaç var. Şimdi genç kaleci arkadaşlara yer açmak için CSKA’ya konsantre olmak istiyorum” dedi.

“RUSYA'DA ÇOK YETENEKLİ FUTBOLCULAR VAR"
Açıklamalarına şöyle devam eden Akinfeev, “Ben görevimden gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Rusya’da gelecek vaat eden çok futbolcu arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar Dünya Kupası mücadelemizde kendilerini ispatladı. Biz bu genç arkadaşlara inanmalı ve onlara destek vermeliyiz. Yeni neslin bizden daha başarılı olduğuna inanalım. Bana destek olan milli takım antrenörlerimize, personellerimize, futbolu yönetenlere ve milyonlarca Rus yurttaşa teşekkür ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Igor Akinfeev rusya milli takımı

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