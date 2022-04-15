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İHH "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek

15.04.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" kapsamında, Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla hediye dağıtımları ve iftar programları yapacak.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Vakfın girişimleri sonucu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında ilan edilen "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla dünyanın farklı coğrafyalarında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Yetim çocuklar ve ailelerine yönelik olarak 56 ilde ve İstanbul'un 20 ilçesinde iftar, 20 ilde ise salon programları yapılacak.

Ayrıca, yetim, yetim annesi, mülteci ve ihtiyaç sahibi ailelere 100 bin bayramlık hediye edilmesi hedefleniyor.

- Her ay düzenli yardımlar ulaştırılıyor

Yılın tamamında yetimlere ve ailelerine yönelik çalışmalar yürüten İHH, Türkiye dahil 50 ülkede 130 bin 423 yetime her ay düzenli olarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor.

Ailelerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşama imkanı bulunmayan yetimler için yetimhane hizmeti sunan İHH, 13 ülkede bulunan 44 yetimhane ve 2 yetim eğitim merkezinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Hali hazırda 5 ülkede 6 yetimhanenin inşaatına devam ediliyor.

Yetimhanelerde kalan çocukların aylık barınma, gıda, sağlık ve eğitim masrafları İHH tarafından karşılanıyor.

İHH'nın "Yetim Sponsorluk Sistemi" aracılığıyla yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, aylık 150 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olabiliyor. Ayrıca "YETIM" yazılıp 3072'ye kısa mesaj gönderilerek 10 lira yardımda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise Vakfın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarından açıklama kısmına "YETIM" yazarak projeye destek olabiliyor.

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