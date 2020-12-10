İHH'nın Suriye insani yardım tırları Samsun ve çevre illerinden yola çıktı

Çorum İHH İnsani Yardım Derneğince İdlib'e 421 bin lira değerinde, 4 tır gıda ve yaşam malzemesi gönderildi.

Sasmun Valisi Zülkif Dağlı ise, "Bildiğiniz gibi bugün Dünya İnsan Hakları Günü. Bu anlamlı günde biz de Samsun olarak ne yapabiliriz diye düşündük, böyle bir hazırlık yaptık. Biz ay boyunca hatta kış boyunca Samsun'dan bu yardımları göndermeye devam edeceğiz. Bugün itibarıyla 25 ton un gönderiyoruz oradaki kardeşlerimize." dedi

İHH'nın kurulduğu günden beri bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın her yerine yardım ulaştırdığını ifade etti.

Samsun , Çorum ve Kastamonu 'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım derneklerince "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında yardım tırları Suriye 'ye gönderildi.

Çorum İHH'nın Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için topladığı yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, dernek merkezi önünden dualarla uğurlandı.

Çorum İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Çorum halkının yine yaşama hakları gasp edilmiş Suriyeli mazlumların yanında olduğunu gösterdiğini belirten Özkabakçı, "Bugün 105 ton, 421 bin lira değerinde, 4 tır gıda ve yaşam malzemesini Suriye'ye uğurluyoruz. Çorum İHH olarak savaşın başından beri Suriye’ye sizlerin desteği ile 150'den fazla insani yardım tırı gönderdik. Suriye yardımlarımızı 2020 yılı içinde 23 tıra tamamlamış oluyoruz." dedi.

"Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık" sloganıyla başlatılan kampanyanın devam edeceğini dile getiren Özkabakçı, "Yardım malzemelerimiz İHH Reyhanlı Lojistik Merkezimiz aracılığıyla Suriye'ye ulaşacaktır, İnşallah yardımların organizesine bizler de refakat edeceğiz. Allah tüm hayır ve emek sahiplerinden razı olsun." ifadesinde bulundu.