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İhlas Mağazası Tosya Şubesi törenle açıldı

21.02.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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İhlas Mağazasının Kastamonu’ndaki yeni şubesi Tosya ilçesinde dualarla hizmete açıldı.Türkiye genelinde mağazalaşmaya giden İhlas Mağazaları ürünlerini Tosya’da da satışa sunabilmek için ilçede şubesini açtı.

İhlas Mağazasının Kastamonu’ndaki yeni şubesi Tosya ilçesinde dualarla hizmete açıldı.
Türkiye genelinde mağazalaşmaya giden İhlas Mağazaları ürünlerini Tosya’da da satışa sunabilmek için ilçede şubesini açtı. Mağazanın açılışına Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, İhlas Mağazaları Kastamonu Sorumlusu Ali Savaş, Tosya Sorumlusu Muharrem Özekmekçi ile çok sayıda esnaf ve vatandaşlar katıldı. Yeni açılan işyerinin bereketli ve bol kazançlı olması için yapılan duanın ardından açılış kurdelesini Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve İhlas Mağazaları Kastamonu Sorumlusu Ali Savaş birlikte kesti.
Açılışın ardından mağazayı gelen katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Tosya’da Kastamonu Caddesi üzerinde hizmet verecek olan İhlas Mağazası Tosya Şubesi’nde elektronik ürünler ile birlikte tüm İhlas ürünleri satışa sunulacak.

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