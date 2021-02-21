YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. İhtiyacı olanların yüzlerini güldürdüler

İhtiyacı olanların yüzlerini güldürdüler

21.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de ihtiyaç sahiplerine ulaşarak onların giyimden yiyecek ihtiyaçlarına, barınmalarına kadar birçok sorununu çözen Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği, hafta sonu kısıtlamasında da yardıma ihtiyacı olanların yanında oldu.

Düzce’de ihtiyaç sahiplerine ulaşarak onların giyimden yiyecek ihtiyaçlarına, barınmalarına kadar birçok sorununu çözen Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği, hafta sonu kısıtlamasında da yardıma ihtiyacı olanların yanında oldu. Yardımseverlerin bağışladığı, un, temizlik malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Düzce’de yabancı uyruklu vatandaşlardan ihtiyacı olan Düzcelilere kadar hemen hemen toplumun her kesiminin yardımına koşan Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği, hafta sonu kısıtlamasında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Yardımseverlerin bağışladığı yakacak, un, temizlik malzemeleri ihtiyacı olan ailelere ulaştırıldı. Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği Başkanı İsmail Yıldız ve Yardımlar Koordinatörü Dilek Şen tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımları alan vatandaşlar ile büyük mutluluk yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
1/

Düzce Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:10
Sabah
07:35
Öğle
13:14
İkindi
16:13
Akşam
18:43
Yatsı
20:03

Düzce Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Demir Eczanesi
Merkez
Nimet Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Evi yanan yabancı uyruklu ailelere Kızılay sahip çıktı

Evi yanan yabancı uyruklu ailelere Kızılay sahip çıktı

Kızılay gönüllüleri Yığılca’ya çıkartma yaptı

Kızılay gönüllüleri Yığılca’ya çıkartma yaptı

Hava kalitesi yeniden masaya yatırılacak

Hava kalitesi yeniden masaya yatırılacak

Hava kalitesi yeniden masaya yatırılacak

Hava kalitesi yeniden masaya yatırılacak

250 adet çöp konteyneri geldi

250 adet çöp konteyneri geldi

Hem dini bilgiler aldılar hem ödül

Hem dini bilgiler aldılar hem ödül

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.