İKA yönetim kurulu Adıyaman’da toplandı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 2020 yılı Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Başkanlığında Adıyaman Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Kilis Valisi Recep Soytürk Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Vali Çuhadar, misafirlerini valilik girişinde karşılayarak valilik makamında bir süre sohbet etti.

Makam ziyaretinin ardından toplantıya geçildi. Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Ajansın faaliyet ve çalışmaları değerlendirildi.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıh Mehmet Yalçın, ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz katıldı.



