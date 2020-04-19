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İkamet yangını korkuttu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir ikamette meydana gelen yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesinde ikamet eden Hasan K’ya ait ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.

İkamet yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir ikamette meydana gelen yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesinde ikamet eden Hasan K’ya ait ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Kimsenin evde olmadığı esnada çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İkamet yangını korkuttu

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