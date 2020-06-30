İkiçeşmelik’te yıkımlar başladı

İzmir’de Konak Belediyesinin, tescilli İkiçeşmelik çeşmelerini görünmez hale getiren kaçak yapıların yıkılacağını duyurmasının ardından, tarihin ortaya çıkması için yıkım çalışmaları başladı.

Konak Belediyesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aldığı kararı doğrultusunda, tarihi İkiçeşmelik çeşmelerinin üzerindeki kaçak yapıların yıkılması için harekete geçti. Yıkım hazırlıkları, izinsiz eklentilerin boşaltılması ve söküm işlemleri ile başladı. Sökümün tamamlanmasının ardından ise yıkım sürecine girileceği ifade edildi. Yıkım sırasında tarihi çeşmelere ve çeşmelerin arkasında yer alan; ancak kaçak yapının kapattığı tarihi binanın kalıntılarına zarar gelmemesi için çalışmalar çatıdan zemine doğru kademe kademe ilerleyecek. Yıkım işleminin her aşamasında, Konak Belediyesinin mimar, mühendis ve sanat tarihçilerinin yanı sıra Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkilileri de hazır bulunacak. Yaklaşık on beş gün sürmesi planlanan yıkımın tamamlanmasının ardından proje aşamasına geçilecek.