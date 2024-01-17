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İkinci Arda Güler vakası! Sivasspor'dan İngiliz ekibi Brentford'a giden Yunus Emre Konak'ın tendonu koptu, 5 ay sahalardan uzak kaldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2024 18:13 | Son Güncelleme:
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Sivasspor'dan Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olan genç orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak, Arda Güler ile aynı kaderi yaşadı. Genç oyuncu yeni takımında çıktığı antrenmanda tendonunu koparırken, 4-5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yunus Emre Konak

Yunus Emre Konak

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Brentford
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Sivasspor'dan İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak, henüz yeni takımında bir maça çıkmadan çok ciddi bir sakatlık yaşadı.

4-5 AY SAHALARDAN UZAK

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Transferi 11 Ocak'ta 4.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında gerçekleşen 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'e transferiyle büyük ses getiren ve antrenmanda sakatlanan Arda Güler ile aynı kaderi yaşadı. Genç orta saha oyuncusu, takımıyla birlikte antrenman yaparken üst ayak tendonunu kopardı ve sahalardan 4-5 ay uzak kalacağı öğrenildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

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Brentford, Yunus Emre Konak ile 2029'a kadar geçerli olacak 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Premier Lig ekibi Sivasspor'a 4.5 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Ayrıca genç futbolcu için Brentford'un bir sonraki satıştan %12.5 pay vereceği iddia edilmişti.

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