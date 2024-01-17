İkinci Arda Güler vakası! Sivasspor'dan İngiliz ekibi Brentford'a giden Yunus Emre Konak'ın tendonu koptu, 5 ay sahalardan uzak kaldı

Sivasspor'dan İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak, henüz yeni takımında bir maça çıkmadan çok ciddi bir sakatlık yaşadı.

4-5 AY SAHALARDAN UZAK

Transferi 11 Ocak'ta 4.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında gerçekleşen 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'e transferiyle büyük ses getiren ve antrenmanda sakatlanan Arda Güler ile aynı kaderi yaşadı. Genç orta saha oyuncusu, takımıyla birlikte antrenman yaparken üst ayak tendonunu kopardı ve sahalardan 4-5 ay uzak kalacağı öğrenildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Brentford, Yunus Emre Konak ile 2029'a kadar geçerli olacak 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Premier Lig ekibi Sivasspor'a 4.5 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Ayrıca genç futbolcu için Brentford'un bir sonraki satıştan %12.5 pay vereceği iddia edilmişti.





