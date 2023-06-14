İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü

Kırıkkale’de günlerdir yağan sağanak, ilçelere bağlı 19 köyü olumsuz yönde etkiledi. Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde 3 gün arayla ikinci kez meydana gelen sel felaketinde derenin taşmasıyla köy giriş yolunun bir bölümü çöktü. Çiftçilerin üzüm bağları ve birçok tarım arazisi zarar gördü. Keskin ilçesine bağlı Turhanlı köyünde 2 köprü ve 3 kilometrelik köy yolunda çöküntü meydana geldi. Konurhacıobası köyünde de ağırı basan sel suları 20 küçükbaş hayvanı etti.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hasar gören köylerde başlatılan çalışmalar sürüyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, selin yaşandığı köyleri ziyaret ederek, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi, ilgili kurum müdürlerinden de bilgi aldı.

