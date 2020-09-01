İkitaş kanyonu bölge ekonomisine can veriyor

Kütahya’nın Emet ilçesi Eğirigöz Köyünde bulunan İkitaş Kanyonu, tarihi güzellikleri ve eşssiz doğasıyla ilgi odağı oluyor.

Emet Kaymakamlığı’nca yürütülen İkitaş Kanyonu Turizm Geliştirme Projesi kapsamında, bölgeye yapılan bungalov evlerden sonra açılan restaurantın hizmete girmesiyle ziyarete gelen vatandaşlar Korona virüs tedbirleri kapsamında bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Kanyonu ziyaret eden vatandaşlar, yaptıkları açıklamalarda, "Bölgeye özel restaurant yapılmış. İstediğimiz her lezzeti tadabiliyoruz. Ayrıca Emet Kaymakamlığı, yürüyüş yollarında ve çevre düzenlemelerinde oldukça güzel çalışmalar yapmış. Özellikle seyir teraslarından tarihi Eğirigöz kalesini seyretmek eşsiz bir manzara. Motor sporu yapan vatandaşlar bölgeyi sık sık ziyaret ediyor. Ayrıca sarıalan yaylasında kamp faaliyetleri yapılıyor. Kanyonun görüntüsü eşliğinde vakit geçirip dinlenmek oldukça keyifli’’ diye konuştular.

