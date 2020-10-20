YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İl Afet Risk Azaltma Planı ve Tanıtım Hazırlık Toplantısı

İl Afet Risk Azaltma Planı ve Tanıtım Hazırlık Toplantısı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmalarının başlatılması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından pilot il seçilen Samsun’da İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı yapıldı.İRAP Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı bugün Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Müdürlüğü toplantı salonunda Samsun Valisi Dr.

İl Afet Risk Azaltma Planı ve Tanıtım Hazırlık Toplantısı

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmalarının başlatılması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından pilot il seçilen Samsun’da İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı yapıldı.
İRAP Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı bugün Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Müdürlüğü toplantı salonunda Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında yapıldı. İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının başlatılması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6 ili (Samsun-Adana-Afyon-Rize-Tekirdağ-Sivas) pilot il olarak seçip, bahsi geçen illerin 2020 yılı içerisinde planlarını tamamlaması hedeflemişti.
Toplantı hakkında Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İRAP, afetlerin olası etkilerini en aza indirmek adına afetler meydana gelmeden hayata geçirilmesi gereken süreçleri ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. İlimizde paydaş kurum-kuruluşlarla yapılacak olan toplantılar ve çalıştaylar sonucu ilin genel durumu, ilin afet tehlike ve riskleri tespit edilecek olup, daha sonra bu tehlike ve risklerin azaltılması veya uyumlaştırılması üzerine kurum-kuruluşlarla hedef ve eylemler belirlenecektir. Afet riskinin azaltılması ve kentsel alanlarda dayanıklılığın sağlanması için yerel paydaşların planlama ve risk yönetimine katılımı önemli görülmektedir. İRAP kapsamında 4 farklı afet türü üzerinde çalışılması planlanmış olup; çalışılacak afet türleri deprem, sel ve taşkın, heyelan, orman ve şehir yangınları olarak belirlenmiştir. İl Afet Risk Azaltma Planının bölümlerini sırasıyla; İlin Genel Durumu (Modül 1), Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri (Modül 2), Mevcut Durum Analizi (Modül 3), Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri (Modül 4) ile İzleme ve Değerlendirme (Modül 5) bölümleri oluşturmaktadır. İRAP çalışmaları Haziran 2020 tarihinde başlamış olup an itibariyle Modül 1 ve Modül 2 Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce tamamlanmıştır. 21-22 Ekim 2020 tarihlerinde internet üzerinden 51 katılımcı kurum-kuruluş temsilcileri ile Modül 3 çalıştayı yapılacaktır. Çalıştay sırasıyla GZFT tablosu, senaryo tablosu ve olay önlem tablosu oluşturulması şeklinde 3 aşamayı kapsamaktadır” denildi.
İRAP’ın hazırlanması ve uygulanması süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Zülkif Dağlı, şunları söyledi:
“İl Afet Risk Azaltma Planı ile şehirlerde güvenli bir yaşam, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak amaçlanmaktadır.”

İl Afet Risk Azaltma Planı ve Tanıtım Hazırlık Toplantısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı

Samsun Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
12:24
İkindi
15:23
Akşam
17:54
Yatsı
19:14

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Aksoy Eczanesi
Ilkadim
Dilmaç Eczanesi
Ilkadim
Uysal Eczanesi
Ilkadim
Derecik Eczanesi
Atakum
Ömürevleri Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ömrünü arıcılığa adadı
Ömrünü arıcılığa adadı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.