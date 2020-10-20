İl Afet Risk Azaltma Planı ve Tanıtım Hazırlık Toplantısı

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmalarının başlatılması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından pilot il seçilen Samsun’da İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı yapıldı.

İRAP Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı bugün Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Müdürlüğü toplantı salonunda Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında yapıldı. İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının başlatılması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6 ili (Samsun-Adana-Afyon-Rize-Tekirdağ-Sivas) pilot il olarak seçip, bahsi geçen illerin 2020 yılı içerisinde planlarını tamamlaması hedeflemişti.

Toplantı hakkında Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İRAP, afetlerin olası etkilerini en aza indirmek adına afetler meydana gelmeden hayata geçirilmesi gereken süreçleri ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. İlimizde paydaş kurum-kuruluşlarla yapılacak olan toplantılar ve çalıştaylar sonucu ilin genel durumu, ilin afet tehlike ve riskleri tespit edilecek olup, daha sonra bu tehlike ve risklerin azaltılması veya uyumlaştırılması üzerine kurum-kuruluşlarla hedef ve eylemler belirlenecektir. Afet riskinin azaltılması ve kentsel alanlarda dayanıklılığın sağlanması için yerel paydaşların planlama ve risk yönetimine katılımı önemli görülmektedir. İRAP kapsamında 4 farklı afet türü üzerinde çalışılması planlanmış olup; çalışılacak afet türleri deprem, sel ve taşkın, heyelan, orman ve şehir yangınları olarak belirlenmiştir. İl Afet Risk Azaltma Planının bölümlerini sırasıyla; İlin Genel Durumu (Modül 1), Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri (Modül 2), Mevcut Durum Analizi (Modül 3), Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri (Modül 4) ile İzleme ve Değerlendirme (Modül 5) bölümleri oluşturmaktadır. İRAP çalışmaları Haziran 2020 tarihinde başlamış olup an itibariyle Modül 1 ve Modül 2 Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce tamamlanmıştır. 21-22 Ekim 2020 tarihlerinde internet üzerinden 51 katılımcı kurum-kuruluş temsilcileri ile Modül 3 çalıştayı yapılacaktır. Çalıştay sırasıyla GZFT tablosu, senaryo tablosu ve olay önlem tablosu oluşturulması şeklinde 3 aşamayı kapsamaktadır” denildi.

İRAP’ın hazırlanması ve uygulanması süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Zülkif Dağlı, şunları söyledi:

“İl Afet Risk Azaltma Planı ile şehirlerde güvenli bir yaşam, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak amaçlanmaktadır.”



