İl il gezip geleneksel lezzet Osmanlı macununu satıyor

ÖZGÜR ALANTOR - İzmir'de yaşayan 56 yaşındaki Aytekin Gönülaçar, il il gezerek geleneksel lezzetlerden Osmanlı macunu satıyor.

Yaklaşık 15 yıl önce amcasından Osmanlı macununun yapımını öğrenen Gönülaçar, yaşadığı İzmir'de satış yapmaya başladı.

Daha sonra farklı illere gitmeye karar veren Gönülaçar, birkaç günlüğüne gittiği kentlerde yaptığı Osmanlı macununu satarak, bu kültürü yaşatmaya çalışıyor.

Gönülaçar, son olarak Kastamonu'da yaşayanlara Osmanlı macununu tattırdı.

Gönülaçar, AA muhabirine, ilk mesleğinin ayakkabıcılık olduğunu, askerliğini yaptıktan sonra dükkan açtığını ama yürütemediğini söyledi.

Ardından ağabeyinin mesleği olan boyacılığı yapmaya başladığını belirten Gönülaçar, "Uzun süre o işi yaptım. O işi de bıraktıktan sonra amcamın mesleği olan Osmanlı macununu yapmaya başladım. Baktım ilgi çok yüksek, bu işi sürdürmeye devam ettim." dedi.

- "Türkiye'nin 60 ilini gezmişimdir"

Genelde festivallere, etkinliklere katıldığını anlatan Gönülaçar, "Kastamonu'ya ilk kez yaklaşık 10 sene önce bir mezuniyet töreninde gelmiştim. Baktım ilgi güzel, her yıl gelmeye başladım. Yaz boyu memleket memleket geziyorum. İlçeleriyle Türkiye'nin 60 ilini gezmişimdir. Festivaller ve programlar dışında da giderek macun satışı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Gönülaçar, birçok insanın hatırasında Osmanlı macunu bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaşlılar, 'Bizim çocukluğumuzun macunu' deyip çocuklarına ikram ediyor. Bilmeyen çocuklar anne babalarına soruyor. Onlar da çocukluğunda çikolata olmadığını, bu şekerleri yiyerek büyüdüklerini anlatıyor. Aslında bir kültür bu. Geçmişteki sanatı günümüze getirmeye, o kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Allah bana sağlık verdiği, elim ayağım tuttuğu sürece memleket memleket gezip bu kültürü yaşatmaya devam edeceğim."

Kastamonu'da yaşayan Sibel Fırtına da çocukluklarında ailelerinin kendilerine Osmanlı macunundan bahsettiğini dile getirerek, "Zaman zaman görürdük ama almak nasip olmadı. Bu sene gördük ve aldık. Bu minicik şeker bile çocuklarımı çok mutlu etti. Onları mutlu ettiğim için ben de çok mutlu oldum." diye konuştu.

