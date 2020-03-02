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İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Mehmetçiğe Destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 11:50 | Son Güncelleme

İdlib’de meydana gelen hain saldırı ve Bahar Kalkanı Harekatı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Mehmetçiğe destek verdi.İdlib’de 33 askerin şehit olduğu hain saldırının kınanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’na Türkiye’nin dört bir yanından olduğu Kayseri’den de büyük destek var.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Mehmetçiğe Destek

İdlib’de meydana gelen hain saldırı ve Bahar Kalkanı Harekatı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Mehmetçiğe destek verdi.
İdlib’de 33 askerin şehit olduğu hain saldırının kınanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’na Türkiye’nin dört bir yanından olduğu Kayseri’den de büyük destek var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ’Kalbimiz ve dualarımız ordumuzla’ yazılı pankart ile Mehmetçiğe destek verdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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