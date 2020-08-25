YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. İl Milli Eğitim Müdürü Arslan, açılış öncesi okulları denetledi

İl Milli Eğitim Müdürü Arslan, açılış öncesi okulları denetledi

ANTALYA HABERLERİ  | 25.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, okulların 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak olmasından dolayı alınan tedbirleri görmek amacıyla Kumluca ilçesine geldi.Müdür Yüksel Arslan’ı, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş karşıladı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, okulların 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak olmasından dolayı alınan tedbirleri görmek amacıyla Kumluca ilçesine geldi.
Müdür Yüksel Arslan’ı, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş karşıladı. Ziyaret kapsamında Arslan, Kumluca Fen Ve sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Ziya Gökalp Yatılı Bölge İlköğretim Okulu, Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Turizm Okulu’nu ziyaret etti.
Ziyaretinden dolayı Yüksel Arslan’a teşekkürlerini sunan Aktaş, “Okullarımızın Pandemi dolayısıyla 21 Eylül’de açılışa hazır olduğunu yerinde görüp inceledi. Eşlik ettiğimiz gezinin ardından müdürümüzün gerekli talimatlarını aldık” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:16
Öğle
13:04
İkindi
16:45
Akşam
19:43
Yatsı
21:03

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Akar Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Örnekköy Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
İşler Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.