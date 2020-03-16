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İl Müdürü Çelik, aday öğretmenlerle bir araya geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 16.03.2020 13:35 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bilecik İl Müdürü Ramazan Çelik, aday öğretmenlerle bir araya geldi.Bilecik Öğretmenevinde Milli Eğitim Bilecik İl Müdürlüğü tarafından aday öğretmenlere yönelik ders düzenlendi.

İl Müdürü Çelik, aday öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bilecik İl Müdürü Ramazan Çelik, aday öğretmenlerle bir araya geldi.
Bilecik Öğretmenevinde Milli Eğitim Bilecik İl Müdürlüğü tarafından aday öğretmenlere yönelik ders düzenlendi. Ders sonunda aday öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü Çelik, öğretmenlik mesleğinin önemi ve amaçlarına vurgu yaparak, hedeflenen ders kazanımlarının verilmesinin yanında öğrencilere her hal ve harekette doğru rol model olunması gerektiğine ve bu mesleğin gönül işi olduğunu söyledi.
Ayrıca İl Müdürü Çelik, çalışmalarından dolayı aday öğretmenlere teşekkür edip, çalışma hayatlarında muvaffakıyetler diledi.

İl Müdürü Çelik, aday öğretmenlerle bir araya geldi

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