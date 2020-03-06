İl Sağlık Müdürü Hülür: "Sıfır Atık Belgesi alan ilk kamu kurumuyuz"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Atık yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sonra ilk “Sıfır Atık Belgesi ”ne sahip olan kurum olduk" dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum ve kuruluşlarda aylardır çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Hülür, "Atık yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları içinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sonra ilk Sıfır Atık Belgesine sahip olan kurum olduk. Sıfır Atık Projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde sıfır atık yönetim sistemi kuruldu. Ekipler oluşturularak eğitimler tamamlandı, atık kutuları temin edildi ve atıklar lisanslı firmalara teslim edilmeye başlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında yapılan kontrol ve denetimler sonucunda Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandığı belirlendi" şeklinde konuştu.