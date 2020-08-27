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İl Sağlık Müdürü Öğütlü: “Yoğun bakım yatak sayısı 396’ya yükseldi”

SAKARYA HABERLERİ  | 27.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç.

İl Sağlık Müdürü Öğütlü: “Yoğun bakım yatak sayısı 396’ya yükseldi”

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, SAÜEAH bünyesinde geçen yıl 150 olan yoğun bakım yatak sayısının 224’e yükseldiğini söyledi. Öğütlü, il genelinde kamu ve özel hastanelerinin toplam yoğun bakım yatak sayısının ise 396’ya çıktığını belirtti.
İl genelinde yoğun bakım hizmetlerini artırarak güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Merkez kampüsünde 9, Korucuk kampüsünde ise 10 yataklı olmak üzere toplamda 19 erişkin yoğun bakım yatağını hizmete açtıklarını belirtti. Yeni açılan SAÜEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ise daha önce 35 yatakla hizmet veren Yenidoğan Yoğun Bakım hizmetlerinin 55 yatakla hizmet verdiğini dile getiren Öğütlü, “Çocuk hastalarımız için hizmet veren Çocuk Yoğun Bakım Servisimiz 8 yataktan 20 yatağa çıktı. SAÜEAH bünyesinde hizmet veren tüm yoğun bakım yataklarını topladığımızda geçen yıl 150 olan sayımız bu yıl 224’e yükseldi” dedi.
Yoğun bakım hizmeti anlayışının son yılarda değiştiğinin altını çizen Öğütlü, “Biz isteriz ki yoğun bakıma ihtiyacı olan hiçbir hastamız il dışına sevk edilmesin. Ancak son yıllarda artarak gelişen sağlık hizmetleri doğrultusunda insanımız tıbbi anlamda yapacak bir şey kalmamış hastalarının yoğun bakımda ömrünü tamamlamasını tercih ediyor. Bu basit gibi gelse de önemli bir durum. Yoğun bakıma ihtiyacı olan hastalarımız yer olmayınca sistem gereği il dışına gönderiliyor. Biz her fırsatta yeni yoğun bakım alanları açmaya çalışıyoruz. Bu sadece yatak koyup servis açmakla ilgili değil her yoğun bakım servisi için ayrıca bu alanda yetişmiş yeni personele ihtiyaç var” diye konuştu.
Yenikent Devlet Hastanesinde de 10 yataklı 2’nci basamak yeni bir yoğun bakım servisinin hizmete gireceğini ifade eden Öğütlü, Yenikent’te 40 olan yoğun bakım yatak sayısının 50’ye yükseldiğini kaydetti. Yeni hizmete giren yoğun bakım yataklarıyla birlikte il genelinde kamu hastanelerinin toplam yoğun bakım yatak sayısının 302’ye yükseldiğini belirtin Öğütlü, özel hastanelerle birlikte toplam yoğun bakım yatak sayısının 396 olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Öğütlü: “Yoğun bakım yatak sayısı 396’ya yükseldi”

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