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İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru güncellendi

14.02.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru güncellendi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avro değerinin 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldığını bildirdi.

TİTCK'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Fiyat Değerlendirme Komisyonunda beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan avro değeri güncellendi.

Buna göre Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar kapsamında 2022 yılı için 1 avro değeri 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldı.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, ilgili karar kapsamında avro değerinde yapılan değişiklik oranında yükseltilerek 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellendi.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatı, mevcut depocuya satış fiyatının eski avro değerine bölündükten sonra yeni avro değeriyle çarpılmasıyla hesaplanacak.

Karar, 5 gün sonra geçerli olacak.

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