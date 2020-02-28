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İlçe dışından gelen dilencilere zabıta müdahale etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde ilçe dışından oldukları tespit edilen dilençilere zabıta ekipleri tarafından müdahale edildi.İlçe dışından geldikleri tespit edilen ve ellerinde küçük bebeklerle halkın duygularını istismar eden dilençilere, Emet Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından müdahale edildi ve dilençilere kabahatler kanununun 33.

İlçe dışından gelen dilencilere zabıta müdahale etti

Kütahya’nın Emet ilçesinde ilçe dışından oldukları tespit edilen dilençilere zabıta ekipleri tarafından müdahale edildi.
İlçe dışından geldikleri tespit edilen ve ellerinde küçük bebeklerle halkın duygularını istismar eden dilençilere, Emet Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından müdahale edildi ve dilençilere kabahatler kanununun 33. maddesine istinaden
109 TL idari para cezası verildiği bildirildi. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak yasalar gereği kamuya aktarıldığı bildirildi. Zabıta ekiplerinin vatandaşın huzuru için bu operasyonlara devam edeceği bildirildi.

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