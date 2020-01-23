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İlerleyen yaş cilt problemlerine sebep oluyor

ERZURUM HABERLERİ  | 23.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

Op.Dr.

İlerleyen yaş cilt problemlerine sebep oluyor

Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, 40 yaş sonrası için cilt problemleri konusunda uyarılarda bulundu.
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, "Cildimizi hem lekelerden hem de güneş, sigara, stres gibi olumsuz şartlardan korumamız gereken bir döneme giriyoruz. Cildimizi; güneş ışınlarından ve onun oluşturacağı zararlardan bilinçli güneşlenme, güneş koruyucu, şapka kullanma vs. ile korumak ve zararlarını azaltabilmek mümkün. Cildimizde özellikle 40 yaş ve sonrasında oluşan ince kırışıklıklardan, oluşmanın başlangıç döneminde gerçekleştirebileceğiniz Dolgu, Botoks, Cilt Mezoterapisi, Cilt Vitamin Uygulamaları, Somon DNA Uygulamaları, Plasma ve Laser Uygulamaları ile kurtulmak mümkün" dedi.
Özellikle yaz başında güneşe maruz kalmadan önce Mezoterapi ve Vitamin Uygulamaları ile cildi güçlendirmenin önemli olduğunu ifade eden Op.Dr. Sezgin, "Yıllar içinde cildimizde oluşmuş lekelerde ise lazer uygulamaları birkaç seansta oldukça iyi sonuç vermektedir. Lazer uygulamaları öncesinde özel bir krem sürerek lokal anestezi sağlıyoruz. İşlem sonrası güneşten korunmak oldukça önemli. Yüzeysel lekeler kısa sürede kaybolmakta, derin lekeler içinse birkaç seanslık tedavi önerilmektedir. Plasma enerjisi ile ciltte oluşmuş sivilce izlerini yok ediyor ve genişlemiş portları daraltıyoruz. Böylece daha pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt elde etmek mümkün oluyor. Cilt lezyonlarını da benleri ve lekeleri de yine bu yöntemle yok edebilirsiniz. Bir veya birden fazla seansta tedavisi mümkündür. Seans sayısı lezyonun derinliğine bağlı olarak değişmektedir" diye konuştu.
"Cilt güzelliği, yüz güzelliği ile orantılıdır"
Özellikle cilt yapısının daha pürüzsüz olmasının kişiyi daha sağlıklı, güzel ve genç gösterdiğini kaydeden Op.Dr. Sezgin, "Cildin hidrasyonunu artırmak ve kollajen liflerinin sağlamlığını desteklemek için Hyalüronik Asit Uygulaması oldukça iyi sonuç vermektedir. Cildin hem dermis hem de derin epidermal dokularına kollajen enjeksiyonu uygulayarak kırışıklıkları yok ediyoruz. Özellikle gülme çizgisi, yanak kenarları, kaz ayağı gibi bölgelerdeki kırışıklıkların giderilmesinde hızlı ve yüz güldüren sonuçlar elde edilmektedir. Alın iki kaş arası boyun ve dudak altındaki kırışıklar içinse düzenli Botoks öneriyoruz. Derinleşmiş kırışıklıklara dolgu ve kollajen ile de takviye çalışmaları gerçekleştiriyoruz" açıklamalarında bulundu.

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