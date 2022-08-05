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İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturuldu

05.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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