İlhan Palut, Emre Belözoğlu ile arasında geçen konuşmayı paylaştı! ''O insanı biliyorum, o düzelmez''

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizsepor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

"KAZANDIĞIMIZ TOPLARDA BİR CİDDİYETSİZLİK VARDI"

İlk yarısını 2-0 önde tamamladıkları maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Palut, "İlk yarıda 2 gol bulduk. İlk yarıda telafisi zor bir farkla içeri girebilirdik. İkinci yarı ise rakibimizin değişikliklerini gördük. Riskler karşısında sağlam durmalıydık. Kazandığımız toplar ile maçı kendimize iyice yaklaştırabilirdik ama kazandığımız toplarda bir ciddiyetsizlik vardı. Zor top kazandık, kolay top kaybettik. Maalesef kötü bir gol yedik. Futbolda bunlar var." dedi.

"O İNSANI BİLİYORUM, O DÜZELMEZ"

İlhan Palut, "Maç bitti, hakem ekibini tebrik ettik. Her takıma yaptığımız gibi Ankaragücü ekibini de tebrik etmek için beklerken Ankaragücü'nün bir insanı, sporcusu demeyeyim, bir şehre karşı ağza alınmayacak kadar büyük küfürler ederek burayı bir gerginlik alanına çevirdi. Ben de hocalarına 'Bu doğru değil, biz sizi tebrik ediyoruz.' dedim. Önce yardımcı hocalarıyla sonra da Emre hocayla konuştuk. O da sağ olsun 'Ben gerekli konuşmayı yapacağım, bu doğru değil.' dedi. O insanı biliyorum, o düzelmez. Mümkün değil. Bizim ve Ankaragücü'nün daha önemli işleri, savaşları var' açıklamasını yaptı.





