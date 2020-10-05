İlk maç ilk galibiyet

Eskişehir Ormanspor Erkek Hentbol takımı, mücadele ettiği 1. Ligdeki ilk maçında Zeytinburnu Irmakspor’u 26-21 yenmeyi başardı. Skorun Eskişehir ilinin plaka rakamı olan 26’ya denk gelmesi de güzel bir hatıra oldu.

Türkiye Hentbol Erkekler 1. Liginin yeni takımı Eskişehir Ormanspor lige galibiyetle başladı. 4 Ekim 2020 Pazar günü Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda saat 14.00’de, kısıtlı bir seyirci önünde yapılan karşılaşma çekişmeli geçti. Maçın ilk 20 dakikası tutuk oynayan Ormanspor aldığı ilk moladan sonra ataklarına başladı. İlk yarıyı rakibi önünde 11-10 önde tamamlayan yeşil siyahlı ekip, 2. Yarıda adeta fırtına gibi esti. Üst üstü yaptığı ataklar ile karşılaşmayı 26-21 bitirmeyi başardı.

Ormanspor Kulüp Başkanı Recep Temel, Antrenör M. Fatih Işık ve oyuncuları tebrik etti. Temel ayrıca, Zeytinburnu Irmak Spor Kulüp Başkanını da tebrik ederek Orman Genel Müdürlüğünün bitki çaylarından oluşan bir sepeti hediye etti.

