İlk yarıda tam 4 gol çıktı! Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 3-2'lik galibiyetle geçti

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'ndaki maç 3-2 Kasımpaşa galibiyetiyle sonuçlandı.

İLK YARIDAN 3-1 OLDU

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) ile 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara attı. Fatih Karagümrük'ün golleri 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.

RAKİP FENERBAHÇE

Bu maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükselten Kasımpaşa, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

