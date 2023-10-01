SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. İlk yarıda tam 4 gol çıktı! Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 3-2'lik galibiyetle geçti

İlk yarıda tam 4 gol çıktı! Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 3-2'lik galibiyetle geçti

01.10.2023 15:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa, Haliç derbisinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında skoru 3-1'e getiren Kasımpaşa, sonrasında kalesinde 1 gol görse de maçtan galip ayrılmayı bildi.

İlk yarıda tam 4 gol çıktı! Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 3-2'lik galibiyetle geçti
Aytaç Kara

Aytaç Kara

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'ndaki maç 3-2 Kasımpaşa galibiyetiyle sonuçlandı.

İLK YARIDAN 3-1 OLDU

30a020def9355a6b7a2a4f8bb4dec09b

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) ile 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara attı. Fatih Karagümrük'ün golleri 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.

RAKİP FENERBAHÇE

815325cc5808ca5c88738522c59491fb

Bu maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükselten Kasımpaşa, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1.5 milyon euro'luk teklif kabul edildi!1.5 milyon euro'luk teklif kabul edildi!
Jorge Jesus kalsaydı, Fenerbahçe'den yıldız isim gönderilecekti!Jorge Jesus kalsaydı, Fenerbahçe'den yıldız isim gönderilecekti!
Arda Güler'in Real Madrid'e sakatlık maliyeti dudak uçuklattı!Arda Güler'in Real Madrid'e sakatlık maliyeti dudak uçuklattı!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Kasımpaşa Süper Lig 10 süper li iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.