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İlkadım Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi

SAMSUN HABERLERİ  | 28.02.2020 10:47 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi tarafından Regaib Kandili dolayısıyla ilçedeki bütün camilerde kandil simidi dağıtıldı.İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ulugazi Camisi’nde yatsı namazı sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

İlkadım Belediyesi tarafından Regaib Kandili dolayısıyla ilçedeki bütün camilerde kandil simidi dağıtıldı.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ulugazi Camisi’nde yatsı namazı sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıttı. İlkadım Belediyesi vatandaşlara mübarek gün ve gecelerde kandil simidi ve lokma dağıtarak geleneğini sürdürmeye devam eti. Namaz kılınması ve kandil simidinin dağıtılmasının ardından Başkan Demirtaş, vatandaşlarla oturup sohbet etti. Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür etti.

“Kandiller birlik ve beraberliğimize vesile oluyor”
İlkadım Belediyesi olarak mübarek gün ve gecelerde ikram geleneğini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Demirtaş, “Bir Regaib Kandili’ne daha ulaşmaktan ve bu kandilde de ikram geleneğini sürdürüp vatandaşlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu kutlu zaman dilimi vesilesiyle bütün dünya ve İslam coğrafyasında sulh ve sükunetin hakim olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. İlkadım Belediyesi olarak mübarek gün ve gecelerde vatandaşlarımızda ikram geleneğimizi sürdürüyoruz. Regaip Kandili dolayısıyla bizler de vatandaşlarımıza kandil simidi ikram ettik. Cenab-ı Allah kabul etsin. Bu gibi kutsal zaman dilimlerini birlik ve beraberliğimize vesile kılsın” dedi.

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