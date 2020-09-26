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İlkadım can dostları unutmuyor

SAMSUN HABERLERİ  | 26.09.2020 13:10 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi, beslenme alanlarından uzak sokak hayvanları için belirlenmiş noktalara bırakılan yeme kaplarını daha modern hale getirdi.

İlkadım Belediyesi, beslenme alanlarından uzak sokak hayvanları için belirlenmiş noktalara bırakılan yeme kaplarını daha modern hale getirdi. İlk etapta 15 noktaya bırakılacak olan yeme kaplarının ilk 5 tanesi belirlenen noktalara konuldu.
İlkadım Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle etkilenen sokak hayvanlarının mağdur olmaması için şehir merkezinden uzak yaşam alanlarına modernize edilmiş besleme kapları yerleştirerek can dostlarına yaşam desteği oluyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje sonrası hayata geçen modernize besleme kapları her türlü hava şartlarına uyum sağlayacak şekilde dizayn edildi. Haznesine konulan mamaların görüntü kirliliğini göstermeyen ve bozulma süresini uzatan kaplara belirli periyodik aralıklarla yiyecek bırakacak olan ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmasına da izin vermeyecek.

“Tüm canlıların yaşam haklarını korumak bizim görevimiz”
Doğanın tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş;” Tüm canlıların yaşam haklarının korunması bizim sorumluluk alanlarımızdan birini oluşturuyor. Sokak hayvanların en az insanlar kadar yemek ve suya ihtiyaç duyuyor. Hayvanseverlerin gelişigüzel mama ve su kabı yerleştirmelerin ilçede görsel kirlilik oluşturduğunu, bu açıdan belediye olarak da belirlenen yaşam alanlarına modernize edilmiş besleme odakları yerleştiriyoruz. Can dostlarının beslenmeleri için çok daha kullanışlı bir yapı haline getirildiği mama ünitesi ile sokak hayvanları beslenme ihtiyaçlarını daha sağlıklı koşullarda yerine getirebilecekler. Biraz sevgi görmeyi bekleyen, karınlarını doyurmak için uğraşan yaşadığımız ortamı birlikte paylaştığımız canlıların hayatta kalmaları adına yapılan hizmetler her zaman desteklenmeli. İlkadım ilçemizde çalışma sergileyen hayvanseverler derneklerle birlikte hizmetlerimize devam edeceğiz “diye konuştu.

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