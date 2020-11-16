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İlkadım veren eli alan elle buluşturuyor

SAMSUN HABERLERİ  | 16.11.2020 18:09 | Son Güncelleme

İlkadım Kadın Koordinasyon Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi “Veren eli alan elle buluşturuyoruz" sloganıyla yürüttüğü yardımlara bir yenisini daha ekledi.Merkez ekipleri hayırsever halk şairi Ayşe Atlı Selen’in bağışlamış olduğu ihtiyaç fazlası oturma grubu, halı, perdeden oluşan eşyaları Kadifekale Mahallesi Karakol Sokak’ta ihtiyaç sahibi bir aileye ulaştırdı.İhtiyaç sahibi insanların daha rahat yaşamaları için sarf ettiğimiz çabalar yerine ulaştıkça mutlu olduğunu dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İhtiyaç sahibi vatandaşların kullanmadığı ya da eskimiş eşyaların çöpe atılarak çevre kirliliğine yol açmasının önüne geçerek kendi atölyemizde, tamir ve yenileme aşamalarından geçirilerek kullanımına kazandırılıyor.

İlkadım Kadın Koordinasyon Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi “Veren eli alan elle buluşturuyoruz" sloganıyla yürüttüğü yardımlara bir yenisini daha ekledi.
Merkez ekipleri hayırsever halk şairi Ayşe Atlı Selen’in bağışlamış olduğu ihtiyaç fazlası oturma grubu, halı, perdeden oluşan eşyaları Kadifekale Mahallesi Karakol Sokak’ta ihtiyaç sahibi bir aileye ulaştırdı.
İhtiyaç sahibi insanların daha rahat yaşamaları için sarf ettiğimiz çabalar yerine ulaştıkça mutlu olduğunu dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İhtiyaç sahibi vatandaşların kullanmadığı ya da eskimiş eşyaların çöpe atılarak çevre kirliliğine yol açmasının önüne geçerek kendi atölyemizde, tamir ve yenileme aşamalarından geçirilerek kullanımına kazandırılıyor. Çevreye ve doğaya katkı sağlamanın yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere yaşam destek sağlanıyoruz” dedi.

Sende sorumluluk hareketinin öncüsü ol
Çok sayıda bilinçli vatandaşın ev eşyalarını çöpe atmak yerine belediye görevlilerine teslim ederek, önemli bir sosyal sorumluluk hareketine öncü olduklarını dile getiren Başkan Demirtaş, ”Kullanılır durumda olan eşyalarını bağışlamak isteyen hayırsever vatandaşların 444 55 01 numaralı hattan 1055-1054 dahili numarayı tuşladıkları takdirde görevliler tarafından tutanak karşılığında eşyaların teslim alınarak ihtiyaç sahiplerine veriliyor” diye konuştu.

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