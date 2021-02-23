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İlkadım zabıta ekiplerinden pazarda terazi denetimi

23.02.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, pazarda tüketicilerin korunması ve farklı fiyat uygulamasının önüne geçilmesi için etiket ve terazi denetimi yaptı.İlkadım ilçesi genelinde halkın mağduriyet yaşamaması için pandemi süresince sahada olan İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında ilçede kurulan semt pazarlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, pazarda tüketicilerin korunması ve farklı fiyat uygulamasının önüne geçilmesi için etiket ve terazi denetimi yaptı.
İlkadım ilçesi genelinde halkın mağduriyet yaşamaması için pandemi süresince sahada olan İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında ilçede kurulan semt pazarlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde ekipler esnafa fiyat etiketlerini mutlaka tüketicilerin görebileceği yerde bulundurmaları ve etiketsiz satış yapmamaları konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirdi. Zabıta ekipleri yaptıkları tüm uyarılara rağmen fiyat etiketi olmadan satış yapan esnaf ve pazarcı esnafına para cezası verileceği uyarısında bulundu.

“Denetimler hilenin önüne geçiyor”
Ekipler pazarcı esnafının terazilerini de denetleyerek, mühür zamanı gelmiş terazilerin kontrolleri, ayar kontrolleri gibi işlemleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde pazarcı esnafı yapılan uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.
Zabıta ekiplerinin ilçe pazarı ve marketlerde fiyat etiket ve terazi denetimlerini aralıksız sürdüreceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımızın kanunlar çerçevesinde güven ve huzurla alışverişlerini yapabilmeleri için fiyat etiket, son kullanma tarihleri kontrol, terazi denetimleri gibi işlemler ekiplerimizce büyük bir titizlikle devam ettiriyoruz. Şehrimizde faaliyet gösteren Pazar esnafımızın özellikle Çin malı diye tabir ettiğimiz ticarette kullanımı yasak olan terazilerin, ayarsız, damgasız olanlarının kullanımına müsaade etmiyoruz. Hem esnaflarımızın hem vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yapılan bu denetimler hijyen ve güvenlik adına üretici esnaflarımız genelinde de yapılacaktır" dedi.

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