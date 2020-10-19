İlkadım’da korona denetimleri sıklaştırıldı

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Pandemi Kurulu kararları doğrultusunda, ilçede hizmet veren iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ülke genelinde salgınla mücadele devam ederken içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat sürecinde maske, mesafe ve temizlik olmak üzere 3 temel kural belirlendiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Önce sağlık" diyerek Zabıta Müdürlüğüne denetimlerin aralıksız sürdürülmesi yönünde talimat verdi. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ölümcül korona virüs salgınıyla mücadelede önemli rol oynamaya devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artış gösteren korona virüs salgınına karşı İl Pandemi Kurulu’nca alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kent merkezinde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda gezici mobil ekipler korona virüse yönelik alınacak önlemleri anons sistemi ile hatırlatırken bir yandan da çeşitli odalara bağlı meslek gruplarına yönelik hijyen maske ve sosyal mesafe denetimlerine devam ediyor. Ekipler denetimleri sırasında eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak bir sonraki denetime kadar bu eksikliklerin giderilmesi isteniyor.

“Sizlerin sağlığı için sahadayız”

Korona virüs denetimlerine ağırlık veren zabıta ekiplerini yerinde denetleyen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Genelge kapsamında özellikle halkımızın yoğunluk yaptığı mekanlarında gerekli denetimleri yapmak üzere şu anda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalmaya ve toplu mekanlarda bulunmamaya gayret göstermeli. Bizler de onların sağlığı için gerekli önlemleri alma konusunda ekiplerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“En ufak kuşkunuz olmasın”

Millet-devlet el ele büyük bir gayret ve dayanışma içerisinde bu sürecin başarıyla atlatılacağına inandığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İşletmelerimizin kurallara uyup uymadığını denetlemek, mevcut toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek, salgının yayılımını önlemek amacıyla rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz her gün, işletmeler başta olmak üzere ilçedeki ortak yaşam alanlarına giderek maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara uyulması yönünde de uyarılar yapıyor. İlçe halkımız ile birlikte huzurlu, sağlıklı ve mutlu günlerde hep birlikte yaşayacağımızdan en ufak bir kuşkunuz ve endişeniz olmasın” diye konuştu.

