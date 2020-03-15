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İlkadımlı gençler “Seyyar Çocuk Trafik Parkı”nda trafiği öğreniyor

SAMSUN HABERLERİ  | 15.03.2020 12:29 | Son Güncelleme

Samsun’da 10 dakikada kurulumu olan Seyyar Trafik Eğitim Parkı ile İlkadımlı çocuklar trafik kurallarını öğrenecek.İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje kapsamında taşınabilir-kablosuz-şarjlı trafik ışıkları, taşınabilir trafik işaret levhaları, akülü-zincirli arabalar ile okul bahçeleri, spor salonları, pazar alanları, otoparklar gibi alanları 10 dakikada trafik eğitim parkına dönüştürecek.

Samsun’da 10 dakikada kurulumu olan Seyyar Trafik Eğitim Parkı ile İlkadımlı çocuklar trafik kurallarını öğrenecek.
İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje kapsamında taşınabilir-kablosuz-şarjlı trafik ışıkları, taşınabilir trafik işaret levhaları, akülü-zincirli arabalar ile okul bahçeleri, spor salonları, pazar alanları, otoparklar gibi alanları 10 dakikada trafik eğitim parkına dönüştürecek. Öğrencilerin okul dışında trafikte karşılaşacağı tehlikeleri algılayarak trafik kurallarına uygun davranış kazanması, öğrencilerde trafik kültürünün oluşması ve meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak maksadıyla hazırlanan uygulama ile gençler trafiği öğrenecek.
Uygulama hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Derebahçe Stadyumu’nun üst sokağındaki 4 bin 766 metrekarelik alana yapılan eğitim parkında ilköğretim okullarındaki okul öncesi çocuklar ile ilköğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı buldukları Trafik Eğitim Pistimizi tüm okullarımıza taşıma adına Seyyar Trafik Eğitim Parkını ilçemize kazandırdık. İlçemizde eğitim alan öğrencilerimiz uygulamalı ve gerçek anlamda bir trafik eğitimi alacakları Seyyar Trafik Eğitim Parkı 10 dakikada kolayca kurulum yapılabiliyor” dedi.

“Trafik gönüllüsü olan bir nesli yetiştirmek istiyoruz”
Trafik gönüllüsü bir nesil yetiştirmek istediklerinin altını çizen Başkan Demirtaş, şunları söyledi:
“Öğrencilerin okul dışında trafikte karşılaşacağı tehlikeleri algılayarak trafik kurallarına uygun davranış kazanması, öğrencilerde trafik kültürünün oluşması ve meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak maksadıyla hazırlanan Seyyar Trafik Eğitim Parkında gençler yarınlara hazırlanacak. Çağın bilgi ve şehirlilik çağı olmasından hareket edilerek öğrencilere üst düzey uygulamalı trafik bilgilerin verileceği pistte uygulamalı eğitim alacak öğrencilerin yakın çevresi içinde birer trafik gönüllüsü olmalarını hedefliyoruz. Mobil Çocuk Trafik Eğitim Parkı kapsamında öğrencilerin trafik kural ve geçiş haklarının uygulanmasına olanak sağlayacak. Taşınabilir, uzaktan kumandalı veya üzerinden düğmeli, kablosuz, şarjlı akülü veya pilli trafik ışıkları, taşınabilir trafik işaret levhaları, akülü veya zincirli arabalar trafik eğitim parkuruna dönüşüyor. Öğrencilerimiz uygulamalı, gerçek anlamda bir trafik eğitimi alacak.”

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