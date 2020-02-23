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İlkadımlı kadınlar geleneksel Türk mutfağından örnekler sergiliyor

SAMSUN HABERLERİ  | 23.02.2020 17:29 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi Aşçılık Kursu öğrencileri, geleneksel Türk mutfağı lezzetlerini yeniden gün yüzüne çıkartıyor.Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde İlkadımlı kadınların büyük ilgi gösterdiği aşçılık kursları, köklü ve büyük bir yelpazeye sahip Türk mutfağının en güzel örneklerini yeniden ilgi odağı yapıyor.

İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi Aşçılık Kursu öğrencileri, geleneksel Türk mutfağı lezzetlerini yeniden gün yüzüne çıkartıyor.
Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde İlkadımlı kadınların büyük ilgi gösterdiği aşçılık kursları, köklü ve büyük bir yelpazeye sahip Türk mutfağının en güzel örneklerini yeniden ilgi odağı yapıyor. Kursta eğitim gören kadın kursiyerler, Türk mutfağına özgü pilavlar, makarnalar, hamur işleri ve ana yemekleri geleneksel tariflere uygun bir şekilde uygulamalı olarak öğreniyor. İlkadım Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde gerçekleşen kursta 25 kadın eğitim alırken, Türk mutfağının yanı sıra aşçı yardımcılığı, pastacı yardımcılığı, pasta yapımı ve sunumu ile meslek etiğinin öğretildiği aşçılık kursu sabah ve öğleden sonra olarak tüm gün devam ediyor. Derslerde yemek ve pastalar geleneksel tarifler üzerinden öğretilirken, bir yandan da kursa katılan kadınların kurs sonunda meslek hayatlarında başarılı olabilmeleri için teorik eğitimler veriliyor.

“Kadınların meslek sahibi olmaları için her türlü imkanı sağlıyoruz”
Kadınların mutfaktaki başarısını hobiden ileriye taşıyarak meslek haline getirebilmeleri için belediye olarak her türlü imkanı sağladıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kurslarımızda kursiyerlerimizin en iyi eğitimi almalarını sağlayacak alt yapıyı en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Son olarak Yıldıray Çınar Kültür Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz aşçılık kursumuzda Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin uygulamalı olarak öğretilebilmesi için bir ilk olarak hamur teknesini kursiyerlerimizin hizmetine sunduk. Burada kursiyerlerimiz kökü yüz yıllarca eskiye dayanan tarifleri uygulamalı olarak öğreniyorlar ve bu becerilerini kazanca çevirebiliyorlar. İmkanlar dahilinde İlkadımlı kadınlar başta olmak üzere tüm halkımızın faydalanabileceği kurslarımızda alt yapı olanaklarını en iyi hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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