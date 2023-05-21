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İlkay Gündoğan transferinde mutlu son! Manchester City artık dayanamadı...

21.05.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin formasını giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın ismi Galatasaray ile anılıyordu. Gösterdiği performansla şampiyonluğun mimarlarından olan İlkay Gündoğan'ın güzel oyunu sonrası Manchester City yönetimi daha fazla dayanamadı ve İlkay'ın sözleşme şartlarını kabul etti.

İlkay Gündoğan transferinde mutlu son! Manchester City artık dayanamadı...
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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2016-17 sezonundan beri Manchester City forması giyen deneyimli orta saha oyuncusunun geleceği netlik kazanıyor. Birçok Avrupa kulübünü peşinde koşturan İlkay için Galatasaray da devredeydi.

BARCELONA PUSUDA BEKLİYOR

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Manchester City ile hala sözleşme yenilemeyen İlkay Gündoğan'ı Barcelona yakından takip ediyordu. Manchester City'nin 1 yıllık kontrat teklifini reddeden İlkay, uzun soluklu bir sözleşme istiyordu. İlkay'ın özellikle son 1 ayda gösterdiği performans sonrası İngiliz devinin inadı kırıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

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Guardiola'nın talimatı sonrası Manchester City yönetimi harekete geçti ve İlkay Gündoğan'ın şartlarını kabul etti. Yapılan anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.


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