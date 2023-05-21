İlkay Gündoğan transferinde mutlu son! Manchester City artık dayanamadı...

2016-17 sezonundan beri Manchester City forması giyen deneyimli orta saha oyuncusunun geleceği netlik kazanıyor. Birçok Avrupa kulübünü peşinde koşturan İlkay için Galatasaray da devredeydi.

BARCELONA PUSUDA BEKLİYOR

Manchester City ile hala sözleşme yenilemeyen İlkay Gündoğan'ı Barcelona yakından takip ediyordu. Manchester City'nin 1 yıllık kontrat teklifini reddeden İlkay, uzun soluklu bir sözleşme istiyordu. İlkay'ın özellikle son 1 ayda gösterdiği performans sonrası İngiliz devinin inadı kırıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Guardiola'nın talimatı sonrası Manchester City yönetimi harekete geçti ve İlkay Gündoğan'ın şartlarını kabul etti. Yapılan anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.



