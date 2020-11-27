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İlkokul öğrencilerine yardımcı kitap dağıtımı yapıldı

KİLİS HABERLERİ  | 27.11.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kilis’te, İlkokul 1, 2, 3 ve 4.

İlkokul öğrencilerine yardımcı kitap dağıtımı yapıldı

Kilis’te, İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerine ait yardımcı kitap dağıtımı yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Kitabım Hep Açık, Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" başlığıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerin derslerine yardımcı kaynak niteliği taşıyan her sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine özgü hazırlanan 14 çalışma kitabı hazırlandı.
Covid-19 salgını sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyerek derslerin işlenişindeki verimliliği arttırabilmek amacıyla ders kitaplarının yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından hazırlanan İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerine ilişkin çalışma kitapları İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin AKKURT ve Temel Eğitimden sorumlu Şube Müdürü Mehmet Baba’nın katılımlarıyla öğrencilere dağıtıldı.

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