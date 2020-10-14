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İller Bankasından Van Gölü’nü kurtaracak projeye tam destek

VAN HABERLERİ  | 14.10.2020 11:08 | Son Güncelleme

İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Van Gölü’ndeki kirliliğin önüne geçilmesi hedeflenen "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesine desteğini sürdürüyor.Van kent merkezi için 2050 yılına kadar 1 milyona yetecek nüfus planlamasına göre inşa edilen Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İller Bankasından Van Gölü’nü kurtaracak projeye tam destek

İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Van Gölü’ndeki kirliliğin önüne geçilmesi hedeflenen "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesine desteğini sürdürüyor.
Van kent merkezi için 2050 yılına kadar 1 milyona yetecek nüfus planlamasına göre inşa edilen Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 30 yıl önce Van Gölü sahilinde yaptırılan Van Atık Su Arıtma Tesisi, kapasite ve teknolojik yetersizlikler nedeniyle arıtamadığı tonlarca suyu her gün göle bırakarak kirliliğe neden olurken, yeni projeyle bu kirliliğin önüne geçilmesi hedefleniliyor. 170 milyon liraya mal olması beklenen Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin beton havuz imalatı tamamlanırken, motor siparişleri de verildi. Yılsonu itibariyle devreye alınması planlanan projeyle Van Gölü’nün de artık kirletilmesinin önüne geçilecek.
Bölgede belediyeler eliyle yapılan yatırımlara önemli katkıda bulunan İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla desteklerini sürdürüyor. Şimdiye kadar birçok belediyeye kredi desteğinde bulunan İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü, kentin geleceği için öncelikli olan projelere de hassasiyetle yaklaşıyor. Van Gölü kirliliğinin önüne geçilmesi ve kentin ihtiyacı olan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin hayata geçirilmesi için tam destek veren İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü; Bitlis, Muş ve Hakkari’de de hayata geçirilen projelere kredi desteğini sürdürüyor.

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