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İlyasça köyünde 3 gündür su akmıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 23.12.2020 12:18 | Son Güncelleme

Bilecik’e 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıllardır içme suyu sıkıntıyı devam eden İlyasça köyünde 3 gündür sular akmıyor.Tarım ve hayvancıkla uğraşan köylüler yıllardır çözülemeyen su sıkıntısı için yetkililere seslendiler.

İlyasça köyünde 3 gündür su akmıyor

Bilecik’e 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıllardır içme suyu sıkıntıyı devam eden İlyasça köyünde 3 gündür sular akmıyor.
Tarım ve hayvancıkla uğraşan köylüler yıllardır çözülemeyen su sıkıntısı için yetkililere seslendiler. Korona virüsle mücadele edilen şu günlerde hijyen ve temizliğin sürekli vurgulanırken, su deposunun boş olması ve 3 gündür sularının akmamasından köylüleri sıkıntıya düşürüyor. Biran önce yetkililerin su sıkıntısını çözmelerini isteyen köy sakinleri, “Köyümüz 2010 yılından bu yana su sıkıntısı çekiyor. 2020 yılında bu sorunumuz hat safhalara ulaştı. Köyümüz her zamankinden daha kalabalık. Kış aylarında şehirdeki çocuklarının yanlarına giden büyüklerimiz, Korona virüs nedeniyle köyde kaldılar. Köyümüzde toplamda 2 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvan bulunmakta. Üç gün oldu köyümüzde sular akmıyor, depoda su yok. Virüs var, mesafemizi koruyoruz ama hijyen ve temizlik yok” dediler.

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