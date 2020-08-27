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İmamoğlu’nun iddialarına Başkan Kartoğlu’ndan cevap

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Başakşehir’i ziyareti sırasında Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi’nin (BAKMER) kapılarının yüzüne kapandığı yönündeki iddiasına, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’ndan cevap geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Başakşehir’i ziyareti sırasında Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi’nin (BAKMER) kapılarının yüzüne kapandığı yönündeki iddiasına, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’ndan cevap geldi. Başkan Kartoğlu, “Keşke sorsaydı da personelimizin öğle yemeği için belediye binamıza geldiğini öğrenseydi. Birlikte yemek yerdik” dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir ziyareti sırasında Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın Aktivite Merkezi’nin (BAKMER) kapılarının yüzüne kapatıldığını iddia etti. Bu iddia, sosyal medyada servis edilen bir videoda İmamoğlu tarafından dillendirildi. İmamoğlu’nun sözlerine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya üzerinden cevap verdi.

“Yemeğe gelseydiniz ağırlardık”
Başkan Kartoğlu, “İBB Başkanı ilçemizi ziyareti sırasında BAKMER çalışanlarının kendisini görünce kapıları kapadıklarını iddia etmiş. Keşke ’nerede bu insanlar’ diye sorsaydı da öğle yemeği için belediye binamıza geldiklerini öğrenseydi. Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte yemek yerdik” dedi.

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