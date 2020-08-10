İnci Koleji LGS başarısında geleneği yine bozmadı

İnci Koleji, zorlu bir maratonun ardından gerçekleştirilen LGS 2020’de yerleştirme sonuçlarına göre geleneğini yine bozmadı.

İnci Koleji, zorlu bir maraton ve sıkıntılı pandemi dönemi sonrası gerçekleştirilen LGS 2020 yerleştirme sonuçlarında yine önemli başarılara imza atarak geleneği bozmadı. İnci Koleji öğrencileri, LGS 2020 yerleştirme sonuçlarına göre yüzde yüze yakın bir oranla tercihlerine yerleşti.

Yaklaşık bir buçuk milyon 8. sınıf öğrencisinin katıldığı LGS 2020 ile ilgili görüşlerini aldığımız İnci Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı, "Pandemi döneminde, uzaktan eğitime en kısa sürede geçip, uzaktan eğitimi en verimli şekilde kullanan okullardan biriyiz. Okulların tatil olması eğitim planlamamızı aksatmadı. Aksine uzaktan eğitimi avantaja çevirdik. Bunun en güzel ispatı da LGS 2020’de yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin elde ettiği büyük başarıdır. Öğrencilerimizin yüzde 100’ü tercihlerine, yüzde 70’i de nitelikli okullara yerleşmiş oldu. Genel başarıda ise üst sıralardayız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm velilerimize teşekkür ediyor, öğretmen ve öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

