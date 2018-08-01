İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı ligden çekilme kararı aldı

Açıklamada, “2009 yılında kurulan İnegöl Belediyespor, gün geçtikçe ivme kazanarak önemli bir başarılara yelken açıyor. Belediyespor, lokomotif olarak seçtiği voleybol ve basketbol branşlarıyla salon sporlarına olan ilgiyi arttırdığı gibi, bugün 14 branş ile İnegöl’ün spor şehri olması adına önemli bir görevi yerine getiriyor. Ayrıca son dönemde yapmış olduğumuz altyapı yatırımlarının yanı sıra Dostum Projesi kapsamında Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'ndeki 13 branşta İnegöl’ü sporun çekim merkezi yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” denildi.

2018 CEV Challenge Kupası’na ikinci turdan katılma hakkı elde eden takımımız, kupada Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla önce İnegöl’de sonra deplasmanda maçlara çıkmıştı. Avrupa’da bundan sonra daha iyi yerlere geleceğiz. Bu süreçte Basketbol Federasyonu'ndan herhangi bir ekonomik destek alınmadığı gibi, alt yapımızda oyuncuların yetişmesi konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. Ortaya çıkan bu gelişmeler sonucunda gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonrasında 2018-2019 sezonunda Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele etmeme kararı aldık. Belediyespor olarak İnegöl’ümüzün sporla hatırlanması ve sporun çekim merkezi olması için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” denildi.

