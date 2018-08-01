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İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı ligden çekilme kararı aldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 01.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı, federasyondan beklenen taleplerin karşılanmaması üzerine 2018-2019 sezonunda Basketbol 2. Ligi'nden çekilme kararı aldı.

İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı ligden çekilme kararı aldı

İnegöl Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Basketbol Federasyonu'ndan beklenen desteklerin alınmaması ve altyapıdaki oyuncuların yetişmesi konusunda yaşanan sıkıntılar sonucunda 2018-2019 sezonunda ligden çekilme kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “2009 yılında kurulan İnegöl Belediyespor, gün geçtikçe ivme kazanarak önemli bir başarılara yelken açıyor. Belediyespor, lokomotif olarak seçtiği voleybol ve basketbol branşlarıyla salon sporlarına olan ilgiyi arttırdığı gibi, bugün 14 branş ile İnegöl’ün spor şehri olması adına önemli bir görevi yerine getiriyor. Ayrıca son dönemde yapmış olduğumuz altyapı yatırımlarının yanı sıra Dostum Projesi kapsamında Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'ndeki 13 branşta İnegöl’ü sporun çekim merkezi yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” denildi.

Voleybolda Efeler Ligi’nde 6 yıldır mücadele eden İnegöl Belediyespor'un 2016-2017 sezonunda ligde elde ettiği başarının sonucunda Balkan Kupasına katılmaya hak kazandığı belirtilen açıklamada, “16-17 Eylül tarihlerinde İnegöl’de düzenlenen Balkan Cup’ın zorlu müsabakaları sonucunda temsilcimiz kupanın sahibi olmuştu.

2018 CEV Challenge Kupası’na ikinci turdan katılma hakkı elde eden takımımız, kupada Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla önce İnegöl’de sonra deplasmanda maçlara çıkmıştı. Avrupa’da bundan sonra daha iyi yerlere geleceğiz. Bu süreçte Basketbol Federasyonu'ndan herhangi bir ekonomik destek alınmadığı gibi, alt yapımızda oyuncuların yetişmesi konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. Ortaya çıkan bu gelişmeler sonucunda gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonrasında 2018-2019 sezonunda Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele etmeme kararı aldık. Belediyespor olarak İnegöl’ümüzün sporla hatırlanması ve sporun çekim merkezi olması için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” denildi.

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İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı basketbol federasyonu

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