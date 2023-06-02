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İnegöl’de borç yapılandırma süresi uzatıldı

02.06.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl’de bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7440 sayılı yasa çerçevesinde getirilen kamu alacaklarının yapılandırılması uygulamasında süre 1 ay uzatıldı.

7440 sayılı yasada getirilen kamu alacaklarının yapılandırılması uygulamasında süre uzatıldı. Resmi Gazetede yayımlanan süre uzatımına dair Cumhurbaşkanı kararına göre; yasa çerçevesinde öngörülen başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran’a kadar, ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz’a kadar uzatıldı.

İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununun son başvuru tarihi daha önce 31 Mayıs olarak açıklanan yapılandırma işleminde Cumhurbaşkanı kararına göre; kanunda başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar, bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023 tarihine uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İnegöl Belediyesi, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu çerçevesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına işlemleri son güne bırakmayın çağrısında bulundu. İnegöl Belediyesi’ne olan; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi, kira borçları ve idari para cezalarını kapsayan yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar tahsilat servislerine başvuru yapabilecek. Yapılandırmadan İnegöl İlçesi sınırları içerisinde emlak vergisi (mesken, iş yeri, arsa, arazi), çevre temizlik vergisi, ilan-reklam vergisi ve eğlence vergisi borcu, kira borçları ve idari para cezası borcu olan tüm gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilecek.

Öte yandan, belediyeye ait ödemelerle ilgili e-belediye ve e-devlet üzerinden de online olarak borç ödeme işlemi yapılabileceği hatırlatıldı.

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