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İnegöl’de hayvan pazarında hareketlilik başladı

BURSA HABERLERİ  | 16.07.2020 16:03 | Son Güncelleme

Bölgenin en büyük hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı.

Bölgenin en büyük hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, pazarı ziyaret ederek hem yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi hem de esnafa hayırlı işler dileklerini iletti.
Bölgenin en büyük hayvan pazarı olma özelliği taşıyan İnegöl hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. İnegöl Belediyesi kurbanlıklar pazara inmeden önce pazardaki eksikleri gidermek için bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte pazara giderek incelemelerde bulundu.
Kurbanlık satışı yapan esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Taban, yapılan çalışmaları da inceledi. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün hayvan pazarımızdayız. AK Parti İlçe Başkanım, yönetici arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla beraber kurbanlık satışı yapan esnafımıza hayırlı işler diledik ve şehrimize getirilen kurbanları görmüş olduk. İnşallah yeni bir hayvan pazarı yapmayla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nasip olursa önümüzdeki yıl farklı bir lokasyonda hayvan pazarımızı daha modern şekilde hayata geçirmek istiyoruz. Ancak buna rağmen buradaki ihtiyaçları da arkadaşlarımız pansuman tedbirlerle de olsa gideriyor. Gerek kesim noktasında gerekse de vatandaşlarımızın ihtiyacı noktasında bu ihtiyaçları karşılamak adına bir dizi çalışma yapıldı” dedi.
Pandemi sonrası hayatın kontrollü şekilde devam ettiğini hatırlatan Taban, “Güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Malumunuz salgın sonrası normalleşme süreciyle beraber devam eden bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde de pazarlarda olduğu gibi tüm alanlarda kontrollü şekilde hayatın devam etmesi gerekiyor. Esnaflarımız gelip kotralarına hayvanlarını koydular. İnşallah artık kurbana da az bir zamanımız kaldı. Ben bereketli kazançlar diliyorum arkadaşlarımıza. Kurban kesecek vatandaşlarımızın da Allah ibadetlerini kabul etsin. Rabbim güzel bir bayram geçirmeyi nasip etsin” diye konuştu.

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